 

Кабмин впервые утвердил оборонный заказ на 3 года

14 февраля 2017 г. 19:47
Источник: РБК-Украина
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Текст документа не может быть обнародован в интересах нацбезопасности

Кабинет министров Украины утвердил Государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Сообщается, что среднесрочный государственный оборонный заказ принимается впервые и предполагает прогнозируемость расходов госбюджета, создает условия для равномерной загрузки предприятий ОПК и устойчивого развития их производственных мощностей.

"Планирование государственного оборонного заказа на 3 года является частью среднесрочного экономического планирования, которое правительство ввело в этом году", - отметил замглавы МЭРТ Юрий Бровченко.

Оборонный заказ на 2017-2019 годы предусматривает финансирование закупок вооружения и военной техники, модернизацию существующих образцов вооружения, восстановление производственных мощностей украинских предприятий ОПК и работы по созданию новых образцов вооружения.

Государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы является документом с ограниченным доступом, и в интересах нацбезопасности детали его содержания не могут быть обнародованы.

Ранее сообщалось, что уровень изношенности оборонных предприятий Украины составляет 67-80%.
 

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