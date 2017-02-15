 

Кабмин ввел чрезвычайные меры в энергетике

15 февраля 2017 г. 18:18
Источник: Новое Время
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Кабинет министров Украины сегодня, 15 февраля, ввел чрезвычайные меры в энергетике.

Такое решение кабинет Министров Украины принял на внеочередном заседании правительства.

"Сегодня мы собрали правительство для принятия решения о введении чрезвычайных мер в энергетической системе нашей страны", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание Кабмина.

Он подчеркнул, что дефицит угля создан "абсолютно искусственно и поименный список людей, которые это сделали, знает вся Украина".

После этого решение было принято без возражений.

Министр энергетики Игорь Насалик допустил веерные отключения для сбалансирования выработки и потребления электроэнергии.

Напомним, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ранее намеревалось инициировать принятие Кабинетом министров распоряжения о введении временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке.

Вчера, 14 февраля, Кабмин отложил введение чрезвычайного положения в энергетике.

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