Как Лесика с сессии вынесли. Хронология

Присутствие Андрея Лесика на очередном заседании сессии горсовета было прогнозируемым. В конце марта Харьковский апелляционый административный суд признал незаконным и отменил решение горсовета о лишении его депутатского мандата и постановил восстановить полномочия. В горсовет нынешнего созыва Лесик попал по квоте партии "Відродження", но практически сразу начал проводить свою пророссийскую политику, как член медведчуковского "Украинского выбора". Кернесу, который пытается показать свою лояльность Банковой, такой член команды пришелся не ко двору. А вразумить Лесика не удалось. Поэтому в мае прошлого года его, публично осудив, лишили мандата. Напрасно оппоненты Кернеса предупреждали, что для этого решения нет юридических оснований - заявления самого депутата. Большинство, подконтрольное Кернесу, проголосовало против депутатства Лесика, а после под давлением мэрии, решение принял и горизбирком. Лесик же обратился в суд и получив решение в свою пользу, пришел на очередное заседание горсовета. Пока он тихо занял свое место в зале, ни коллеги, ни председательствующий не обращали на него внимания, но как только политик вышел на трибуну и потребовал слова, началась перепалка.

Прошу не издеваться над законом и не делать ерунду, которую вы делаете в городе Харькове! Дед Мороз был, есть и будет! И сегодняшняя погода вам в подтверждение! Я прошу мне включить микрофон! - Выйдите, пожалуйста! Татьяна Дмитриевна, Лесик послушайте меня, вы клоун, настоящий клоун!!!

Сходить с трибуны Лесик отказался, и тогда мэр пошел на уловку. Объявил 10 минутный перерыв в заседании, а как только оратор покинул трибуну, внезапно объявил о продолжении сессии и предоставил слово главе финансового департамента Татьяне Таукешевой. Тогда Лесик оккупировал свободный микрофон в зале, а Кернес призвал на помощь собственную охрану.

Я прошу включить мне микрофон! - охрана выносит Лесика. Кернес: мы ничего не делаем, просто никому не нужен этот цирк!

Лесика в прямом смысле слова выволокли из зала, заблокировав двери, сгрузили на пол в коридоре, где он разулся и заявил, что охранники травмировали ему недавно сломанную ногу.

Нога отекла сразу!...Да сейчас поможем, окажем первую помощь! - Ну ты мужик, зачем ты меня трогал! - У меня есть решение суда, ты был бы там, где я был 10 месяцев, когда обидели твоих детей, семью, ты не дрался бы? - Ну давай мировую, но честно! - Давай, но я хочу работать ради своих избирателей.

На место потасовки приехали полицейские и медики. Последние предложили политику госпитализацию, а уже в больнице стабилизировали давление и наложили повязку на ногу, сообщил сам пострадавший. Также Лесик написал заявление в полицию с требованием открыть уголовные производства по факту применения к нему силы и по факту не исполнения мэром решения суда о восстановлении его депутатских полномочий. Также к полиции с требованием установить кто и на каких условиях применил силу к гражданину Украины в сессиионом зале обратились и представители фракции "Самопомич." Сам Лесик намерен восстановить свой мандат и заявил, что снова придет на очередную сессию горсовета. А если бы он это сделал с решением суда и в присутствие государственного исполнителя, как этого требует закон, говорят юристы, то и сегодняшняя сессия могла бы пройти по другому.