Канада готовит план помощи Украине

Канада работает над широкой программой помощи Украине в противодействии российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Вместе с министром Фриланд (глава Министерства иностранных дел Канады – ред.) мы находимся в процессе разработки широкого плана и военного плана, чтобы поддержать Украину", - сказал Саджан.

Он отметил, что канадское правительство "полностью поддерживает Украину" в противодействии российской агрессии.

Как известно, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах в рамках операции UNIFIER. Однако их мандат заканчивается 31 марта 2017 года, поэтому во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев Президент Украины Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине.