 

Канадский военный фрегат вошел в акваторию Черного моря для учений НАТО

01 февраля 2017 г. 11:23
Источник: Укринформ
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Канадский фрегат Сент Джон вошел в акваторию Черного моря для участия в учениях НАТО.

Об этом сообщили в министерстве обороны Канады.

«Находясь в Черном море, Сент Джон примет участие в учениях «Морской щит» и проводить морские операции ситуационной осведомленности для повышения морской безопасности в регионе», - рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что канадский фрегат также зайдет в несколько портов «для улучшения дипломатических и безопасности отношений со стратегическими союзниками».

В Черном море канадское судно будет находиться вплоть до 20 февраля.

Возглавляемые Румынией учения «Морской щит-2017» будут проходить в восточной части Черного моря с 7 по 10 февраля. Учения имеют целью улучшения международного сотрудничества в Черном море. Участие в них примут страны-члены НАТО и Украина.

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