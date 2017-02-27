Кандидат в премьеры Нидерландов заявил, что "выбросил бы" соглашение Украина-ЕС

Представитель нидерландской христианско-демократической партии CDA Сибранд Бума во время теледебатов в воскресенье, 26 февраля, накануне всеобщих выборов 15 марта заявил, что он "выбросил" бы законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС "в корзину", если станет премьер-министром, передает EUobserver.

Издание отмечает, что Бума, у которого есть надежды стать следующим нидерландским лидером, с самого начала сказал, что не может предсказать, что он сделал бы, но впоследствии заявил, что отозвал бы ратификацию документа.