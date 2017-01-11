Кандидат в президенты Франции прогнозирует скорое исчезновение евро

Единая валюта Европейского союза может перестать существовать через 10 лет, если Париж и Берлин не смогут ее поддержать. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

"Правда в том, что мы должны признать, что работа над евро не завершена и валюта не сможет существовать без серьезных реформ. Евро предоставил Европе полный международный суверенитет по отношению к доллару на своих правилах", - отметил Макрон.

По его словам, Франция должна реформировать рынок труда и провести модернизацию системы образования для стимулирования экономического роста, а Германия должна признать, что экономический рост в еврозоне может стимулировать не экономия, а инвестиции. "Неполноценное функционирование евро идет на пользу Германии", - добавил Макрон.

По его мнению, недоверие между Францией и Германией блокирует реформы, которые могут повысить солидарность между 19 членами еврозоны. "Евро остается слабой немецкой маркой и если ситуация останется без изменений, через 10 лет он прекратит существование", - добавил Макрон.