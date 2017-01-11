 

Кандидат в президенты Франции прогнозирует скорое исчезновение евро

11 января 2017 г. 16:14
Источник: РБК-Украина
27 просмотров

Единая валюта Европейского союза может перестать существовать через 10 лет, если Париж и Берлин не смогут ее поддержать. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

"Правда в том, что мы должны признать, что работа над евро не завершена и валюта не сможет существовать без серьезных реформ. Евро предоставил Европе полный международный суверенитет по отношению к доллару на своих правилах", - отметил Макрон.

По его словам, Франция должна реформировать рынок труда и провести модернизацию системы образования для стимулирования экономического роста, а Германия должна признать, что экономический рост в еврозоне может стимулировать не экономия, а инвестиции. "Неполноценное функционирование евро идет на пользу Германии", - добавил Макрон.

По его мнению, недоверие между Францией и Германией блокирует реформы, которые могут повысить солидарность между 19 членами еврозоны. "Евро остается слабой немецкой маркой и если ситуация останется без изменений, через 10 лет он прекратит существование", - добавил Макрон.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.