 

Кернес не захотел пересматривать условия конкурса на создания памятника на площади Свободы

21 декабря 2016 г. 13:51
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Депутат от объединения Самопомич Елена Горошко попросила продлить конкурс проектов памятников на площади Свободы.
"Ко мне обратилась общественность архитектурная, которая считает условия конкурса незаконными, просим пересмотреть условия конкурса, сделать его дольше", - сообщила Горошко.

В свою очередь мэр  Харькова заявил,  что пересматривать условия конкурса не видит смысла.

Я тоже переживаю, потому что ответственность, но я люблю этот город и что-то доморощенное не позволю поставить. Но не считаю, что нужно международный конкурс, считаю, что харьковчане сами справятся.

Видео: 

Кернес не захотел пересматривать условия конкурса создания памятника на площади Свободы - 21.12.2016

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