Керри считает, что наказание России за вторжение в Украину имело эффект

Политика Соединенных Штатов о введении санкций против России за аннексию Крыма и вторжение в восточную часть Украины больно ударили по РФ, показав ей настоящую цену агрессии.

Об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри во время выступления в Институте мира в Вашингтоне относительно приоритетов внешней политики США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Россия пошла на Грузию в Южной Осетии и Абхазии – и ничего не было сделано – никаких санкций, ничего!" - отметил глава Госдепартамента США, добавив, что такая бездеятельность привела к распространению российской агрессии на Украину.

"Когда они вторглись в Украину, мы стимулировали введение санкций", - констатировал Керри.

Он подчеркнул, что эти ограничения больно ударили по России и "четко показали цену, которую надо заплатить за это все".

После этого, несмотря на определенные настроения в Европе относительно необходимости ослабить санкционное давление на РФ, Соединенные Штаты сохраняли и продолжали его действие, прилагая усилия, чтобы добиться имплементации Минских договоренностей.