Керри сомневается, что Мексика заплатит за стену Трампа на границе

Мексика не собирается платить за воплощение предвыборных обещаний Дональда Трампа. Тем более за строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом, как сообщает ABC News, сказал Госсекретарь Джон Керри.

"Они не собираются добровольно раскошелиться и заплатить за то, с чем они не согласны", - пояснил он.

Построение стены на границе между США и Мексикой стало одним из обещаний Дональда Трампа на выборах президента. Согласно его замыслу, она якобы должна остановить движение нелегальных мигрантов в США с территории южного соседа.