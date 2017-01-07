 

Керри сомневается, что Мексика заплатит за стену Трампа на границе

07 января 2017 г. 13:29
Источник: Зеркало недели
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Мексика не собирается платить за воплощение предвыборных обещаний Дональда Трампа. Тем более за строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом, как сообщает ABC News, сказал Госсекретарь Джон Керри.

"Они не собираются добровольно раскошелиться и заплатить за то, с чем они не согласны", - пояснил он.

Построение стены на границе между США и Мексикой стало одним из обещаний Дональда Трампа на выборах президента. Согласно его замыслу, она якобы должна остановить движение нелегальных мигрантов в США с территории южного соседа.

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