Германия заподозрила Россию в кибератаках на ОБСЕ

Россия может быть причастна к кибератаке на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая была зафиксирована в конце декабря 2016 года.

"Наш анализ продемонстрировал, что для этой атаки использовалась та же инфраструктура, что и для других кибератак, связанных с кампанией нападений APT28, целью которых в позапрошлом году стал также Бундестаг", - рассказал агентству dpa глава ведомства Ханс-Георг Маасен, пишет DW.com.

По его словам, есть данные, которые указывают на то, что за этими атаками могли стояли российские источники. Россия отвергает обвинения в кибератаках.