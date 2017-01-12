Кибербезопасность в команде Трампа обеспечит экс-мэр Нью-Йорка Джулиани

Выбирая специалиста в сфере кибербезопасности, Трамп сделал ставку на старого друга.

Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа доверила вопрос обеспечения кибербезопасности частного сектора и новых разработок бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани.

Соответствующее заявление команда президента распространила в четверг, 12 января.

"Избранный президент Трамп рад объявить о том, что бывший мэр Руди Джулиани, как надежный друг, поделится своими знаниями и опытом в сфере, касающейся компьютерной безопасности частного сектора, а также в сфере новых разработок", - сообщили представители переходной команды Трампа.

Кандидатура Джулиани более всего подходит на этот пост, потому что "у него была долгая и успешная карьера в правоохранительных органах, и уже в течение 16 лет его работа связана с безопасностью частного сектора", считают члены команды Трампа.

Ранее сообщалось, что победитель президентской гонки Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.

