Килимник опровергает существование "плана Манафорта" по урегулированию конфликта в Донбассе

Экс-сотрудник Манафорта утверждает, что никакого интервью не давал, а за информацией лучше обратиться к самому американскому политтехнологу.

Экс-заместитель бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, американского политтехнолога Пола Манафорта Константин Килимник назвал фейком статью "Радио Свобода" о существовании "мариупольского плана" Манафорта, сообщают "Українські новини".

"То, что изложено в статье на сайте "Радио Свобода" - фейк и выдумки автора от начала до конца. Никакого интервью я не давал и все изложенное в статье в отношении выдуманных автором планов, меня, Пола Манафорта и других упомянутых людей не правда", - заявил Константин Килимник.

Экс-помощник Манафорта рассказал о том, что знаком с журналистом "Радио Свобода" Кристофером Миллером, и даже встречался с ним, но никакого интервью не давал.

Килимник также утверждает, что ему не известно существует ли некий "план Манафорта" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"План может и есть, спросите его (Пола Манафорта – ред.) сами", - посоветовал журналистам Килимник.

Он также добавил, что не знает мнения Манафорта о конфликте в Украине, так как, по его словам, не обсуждал этот вопрос с тех самых пор, как Манафорт начал работать в команде президента США Дональда Трампа.

Ранее "Радио Свобода" опубликовало материал, в котором говорилось о том, что у американского политтехнолога Пола Манафорта, ранее работавшего с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, есть план по его возвращению в Украину и урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Сам Янукович ранее заявил о том, что считает Донбасс частью Украины. "Я категорически против того, чтобы Донбасс выходил из территориальной целостности Украины", - сообщил он во время пресс-конференции в Москве.

