 

Ким Чен Ын уволил министра госбезопасности КНДР

03 февраля 2017 г. 11:35
Источник: Левый берег
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Лидер КНДР Ким Чен Ын уволил министра госбезопасности из-за подозрений в превышении полномочий и коррупции.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

72-летнего Ким Вон Хона отстранили после проверки в министерстве. Кроме того, его понизили в воинском звании - с генерала до генерал-лейтенанта, рассказали собеседники издания. Южнокорейская разведка сообщения об отставке министра подтвердить не смогла.

Ким Вон Хон возглавил ведомство в 2012 году после прихода к власти Ким Чен Ына. Он считается одним из тех, кто настаивал на казни дяди Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка в декабре 2013 года.

В сферу полномочий министерства госбезопасности входит слежка за "реакционными элементами в обществе", контроль за работой лагерей для политических заключенных и аресты тех, кто пытается бежать из страны, отмечает Yonhap.

По данным агентства, за время правления Ким Чен Ына в стране были казнены более 100 чиновников и военных.
 

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