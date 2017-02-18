 

Китай призвал возобновить переговоры по ядерной проблеме Корейского полуострова

18 февраля 2017 г. 10:59
Источник: Левый Берег
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Китай призывает участников 6-сторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова вернуться за стол дискуссий с обязательным выполнением резолюций Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы считаем, что есть возможность возобновления 6-сторонних переговоров, надежда на мир. Надо честно реализовать все резолюции СБ ООН, включая 2217 и особенно 2231. Это позволит нам приостановить ядерную программу КНДР", - сказал Ван И.

Он напомнил, что с 2003 по 2009 год в Пекине при участии обеих Корей, США, КНР, Японии и России проходили переговоры по ядерному вопросу. Но с 2009 переговоры практически зашли в тупик и начался этап конфронтации. Проводятся ядерные испытания, применяются санкции, потом опять испытания.

"Это порочный круг, который надо разорвать, поскольку в конечном итоге такая спираль приведет к негативному результату для всех сторон", - подчеркнул Ван И.

Глава китайского МИД призвал все заинтересованные стороны воздерживаться от дальнейших действий, которые ведут лишь к эскалации напряженности. Китай со своей стороны готов продолжать играть роль посредника.

Ранее в феврале министр обороны США предостерег КНДР от использования ядерного оружия против Штатов и их союзников.

Как сообщалось 12 февраля, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения 1 января сообщал, что Пхеньян вступил в последнюю стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

Многие эксперты считают, что корейская ракетная программа и программа создания ядерного оружия все-таки продвигаются вперед, и, несмотря на неудачи, в ближайшие несколько лет КНДР сможет получить более-менее надежный носитель с ядерной боеголовкой.

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