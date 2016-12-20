 

Китай вернул США захваченный подводный беспилотник – Пентагон

20 декабря 2016 г. 20:02
Источник: Укринформ
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Китайская сторона вернула Соединенным Штатам беспилотный подводный исследовательский аппарат, который изъяла в международных водах Южно-Китайского моря на прошлой неделе.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны США,.

"Корабль 510 Флота Народно-освободительной армии вернул американской стороне океанский подводный беспилотный аппарат (UUV) ВМС США неподалеку от места, где он был незаконно изъят 15 декабря", - сообщили в Пентагоне.

Изъятый морской беспилотник является защищенным государственным иммунитетом судном ВМС США, который выполнял рутинные операции в международных водах Южно-Китайского моря в полном соответствии с нормами Международного права. Как отметили в минобороны США, на момент изъятия он только что закончил запрограммированный океанографический маршрут обследования и возвращался на исследовательское океанографическое судно USNS Боудич (T-AGS 62). Подобные океанские беспилотники регулярно используются ВМС США и другими военными по всему миру.

В оборонном ведомстве США подчеркнули, что инцидент с изъятием судна "противоречит как международному праву, так и стандартам профессионализма". Американская сторона обратилась с этими фактами в КНР по соответствующим дипломатическим и военным каналам и "призвала китайские власти выполнять свои обязательства по международному праву и воздерживаться от дальнейших усилий, которые усложняют законную деятельность США".

В Вашингтоне пообещали продолжить расследование ситуации относительно этого инцидента и рассмотреть любые дополнительные выводы с китайской стороной, в рамках продолжающихся дипломатических диалогов, а также Военно-морского консультативного-согласительного механизма.

На прошлой неделе власти США заявили, что Китай захватил американский подводный исследовательский зонд в международных водах Южно-Китайского моря. Это один из двух зондов, которые американское судно USNS Боудич использовало для сбора океанографических данных за 50 морских миль от побережья Филиппин.

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