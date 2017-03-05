 

Китай заявил, что не потерпит независимости Тайвня

05 марта 2017 г. 17:24
Источник: Дело.ua
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Китай заявил, что никогда не потерпит независимости Тайваня, передает Радио Свобода со ссылкой на премьер-министра Китая Ли Кэцяна.

Вопрос Тайваня обострилось в последние месяцы после того, как президент США Дональд Трамп дал несколько противоречивых сигналов о том, что Вашингтон может отойти от "политики одного Китая". В частности, Трамп разозлил Пекин, когда после своего избрания 8 ноября прошлого года имел телефонный разговор с президентом Тайваня, а 13 января заявил в газетном интервью, что может пересмотреть все, включая "политикой одного Китая".

15 января Китай предупредил США, что такую ​​политику пересматривать нельзя, и 9 февраля Дональд Трамп изменил позицию, заявив в телефонном разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином, что будет дальше придерживаться этой политики.

США, как и большинство стран мира, дипломатично признают правительство Китайской Народной Республики в Пекине, но имеют неофициальные отношения и с Тайванем, который называет себя Республика Китай.

И Пекин, и Тайбэй заявляют, что Китай один и един, и именно они являются законными представителями обеих частей Китая — и континента, и острова Тайвань, — хотя другая часть страны им "временно неподконтрольна". И в Тайване есть и политические силы, которые предпочли бы отказаться от претензий на континентальную часть Китая и официально провозгласить независимость островного государства.

 

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