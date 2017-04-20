Кивалов не имеет возможности влиять на работу ВККСУ – глава комиссии

Народный депутат Сергей Кивалов (Оппоблок) не имеет возможности влиять на работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ), считает глава ВККСУ Сергей Козьяков.

"Пишут (СМИ - ИФ), что один из членов ВККСУ является кумом С.Кивалова. Возможно. При этом подчеркиваю, что С.Кивалов не имеет возможности влиять на состав комиссии. Это касается в том числе, возможности влиять на членов коллегии, которая проверяла работы кандидатов на должность судьи Кассационного административного суда в составе нового Верховного суда", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом С.Козьяков отметил, что обвинения в заангажированности ВККСУ, как правило, исходят от тех, кто по тем или иным причинам не доволен итогами конкурса в судьи нового Верховного суда.

"Первые слухи о конкурсе появились за пять месяцев до конкурса. Самый первый слух был о том, что некто Козьяков идет на конкурс, чтобы возглавить новый Верховный суд. Ко мне, например, эта информация пришла из Канады. Я был вынужден опровергать, так как у меня совершенно другие планы в жизни. Количество центров по созданию подобных слухов в последние недели увеличивается", - сказал он.

С.Козьяков подчеркнул, что "конкурс затрагивает интересы огромного круга и огромного количества влиятельных персон, как в судебной системе, так и около нее, поэтому провести конкурс так, чтобы всем все понравилось, невозможно".

"Я бы предложил не демонизировать С.Кивалова. Нужно постараться понять, откуда исходит информация о том, что конкурс проводится неправильно. Мы видим, что сейчас информационная волна поднялась из-за того, что своим результатом оказался недоволен политик, который принимал участие в конкурсе, и он сразу заявил о том, что в ВККСУ работает "кум Кивалова". Но этот человек работает членом ВККСУ 2,5 года, и все это время никто из нас "кумовства" не ощущал и не мог его ни в чем заподозрить", - сказал он.

С.Козьяков подчеркнул, что механизмы принятия решения в ВККСУ не позволяют выносить субьективных решений.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года в Украине стартовал конкурс на занятие 120 должностей судей обновленного Верховного суда, претендовать на членство в котором, согласно действующему законодательству, могут лица, не имеющие опыта работы судьей.

В целом к участию в конкурсе было допущено более 650 кандидатов.

Согласно принятой парламентом в минувшем году новой редакции закона "О судоустройстве и статусе судей", которую президент Украины Петр Порошенко подписал в июле 2016 года, в обновленный Верховный суд будут входить не более 200 судей, а в его составе действуют Большая палата Верховного суда, кассационные административный, хозяйственный, уголовный, гражданский суды.