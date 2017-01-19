 

Кличко в Давосе: Украина вдвое больше Франции

19 января 2017 г. 12:48
Источник: Корреспондент.net
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Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал незнание географии на Всемирном форуме в Давосе. Во время выступления на сессии 18 января Кличко сказал присутствующим, что Украина почти вдвое больше Франции и по площади самая большая в Европе.

Отметим, территория Украины – 603 628 км², территория Франции – 547 030 км². Площадь европейской части России - 3 960 000 км², что составляет 40% площади всей Европы.

"Я из Украины, страны, почти вдвое большей, чем Франция. Это самая большая страна в Европе", - сказал он.

Смотрите видео на 25 минуте 13 секунде:

Видео: 

Davos 2017 - Leading in Divided Time

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