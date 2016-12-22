Климкин анонсировал визовый режим с РФ

Украина должна двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин.

В ответ на вопрос о том, стоит ли вводить безвизовый режим с Россией, глава ведомства отметил, что от этой страны можно ожидать провокаций в результате принятия такого решения.

"У нас война с Россией, причем и классическая и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить безвизовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением относительно того, как мы это будем делать и в отношении временных рамок", - отметил Климкин.

Он также отметил, что "визовый режим - это отношения между цивилизованными странами".