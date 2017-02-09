Климкин назвал порчу фрагмента Берлинской стены "политически лишней"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге назвал поступок нардепа Алексея Гончаренко "лишним"

. "Любой поступок можно объяснить и этот поступок можно объяснить эмоционально. Но в политическом контексте я считаю, что это было лишним. Немецкая сторона не воспринимает это, как нечто такое, что заведомо направлено против нее - это я могу четко сказать. Мы прекрасно знаем, что у всех у нас очень-очень много эмоций. Иногда эмоции нужно сдерживать и выбирать другие пути, например, политические... Не волнуйтесь, все будет нормально"