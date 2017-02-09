 

Климкин назвал порчу фрагмента Берлинской стены "политически лишней"

09 февраля 2017 г. 12:00
Источник: РБК-Украина
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге назвал поступок нардепа Алексея Гончаренко "лишним"

. "Любой поступок можно объяснить и этот поступок можно объяснить эмоционально. Но в политическом контексте я считаю, что это было лишним. Немецкая сторона не воспринимает это, как нечто такое, что заведомо направлено против нее - это я могу четко сказать. Мы прекрасно знаем, что у всех у нас очень-очень много эмоций. Иногда эмоции нужно сдерживать и выбирать другие пути, например, политические... Не волнуйтесь, все будет нормально"

Видео: 

Климкин о перфомансе Гончаренко на осколке Берлинской стены

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