Климкин назвал условие снятия санкций с России

Санкции Запада против России из-за оккупации Крыма должны сохраняться, пока РФ не освободит полуостров, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Заявление главы украинского внешнеполитического ведомства прозвучало в Мариуполе на совместном брифинге с действующим председателем ОБСЕ, министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем.

"Очень важно, и я хочу это подчеркнуть, что санкции, наложенные на Россию в связи с оккупацией Крыма, должны оставаться до того момента, когда Россия покинет Крым", - подчеркнул Климкин.

Он также выразил признательность Австрии, которая стала соавтором и поддержала украинскую резолюцию по ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма, которая была одобрена на Генеральной ассамблее ООН.

Также Климкин убежден, что санкции против Российской Федерации нужно усиливать для выполнения ею Минских соглашений.

"Санкции нам нужны для того, чтобы заставить Россию выполнять Минск. Если она выполнит Минск, то можно начинать говорить о снятии санкций, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского Союза", - заявил Климкин.

"Но санкции, которые связаны с выполнением Минска, они для того, чтобы Россия Минск выполнила", - добавил он.

По его словам, выполнить Минские договоренности просто, но если Россия их не выполняет, тогда "нужно найти средства, возможно, усиление санкций, возможно, другие средства давления, чтобы Россия все же Минск выполнила".

Напомним, ранее один из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

В ответ на МИД Украины выразил возмущение в связ