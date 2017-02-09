Климкин назвал возможную дату встречи в "нормандском формате"

Министерством иностранных дел Украины рассматриваются разные опции встречи в "нормандском формате", в том числе и на полях саммита G20 17 февраля.

"Мы ведем консультации сейчас с немецкими и французскими друзьями каким образом организовать встречу. Возможно это будет встреча на уровне министров иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций, одна из них – это 17 февраля на полях саммита большой двадцатки", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин в четверг в Киеве.

Он также отметил, что в ближайшее часы у него состоится разговор с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

"И тогда мы формально определимся (с датой встречи - ИФ). Над встречей работаем, но главное это результат", - подчеркнул П.Климкин.