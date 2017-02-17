 

Климкин не ожидает "прорыва" от завтрашней встречи в "нормандском формате" в Мюнхене

17 февраля 2017 г. 17:50
Источник: 112.UA
1 просмотр

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не ожидает прорыва от встречи глав МИД в "нормандском формате", которая состоится 18 февраля в Мюнхене. Об этом он заявил по прибытию в Мюнхен, передает "Интерфакс".

"Какого-то прорыва от завтрашней встречи не ожидаю. У нас есть предложения в сфере безопасности, мы будем последовательно давить на гуманитарное измерение, подниму вопрос "дорожной карты", - сказал он.

По его словам, у украинской стороны есть четкая логика последовательности шагов и гарантий, которую на предыдущей встрече глава МИД РФ Сергей Лавров отказался обсуждать.

Глава МИД Украины отметил, что поднимет два ключевых вопроса - безопасность и гуманитарная сфера. В частности речь будет идти о доступе миссии ОБСЕ по всей территории Донбасса, а также ее выходе на границу.

"Это два приоритета. А для главы МИД Германии это первая встреча: будет возможность посмотреть не только на содержание", - сказал Климкин.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля в Германии. Ее участники обсудят ряд ключевых вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуацию в Украине. На этом мероприятии в 2016 году также состоялись переговоры глав МИД "нормандской четверки". 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.