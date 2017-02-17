Климкин не ожидает "прорыва" от завтрашней встречи в "нормандском формате" в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не ожидает прорыва от встречи глав МИД в "нормандском формате", которая состоится 18 февраля в Мюнхене. Об этом он заявил по прибытию в Мюнхен, передает "Интерфакс".

"Какого-то прорыва от завтрашней встречи не ожидаю. У нас есть предложения в сфере безопасности, мы будем последовательно давить на гуманитарное измерение, подниму вопрос "дорожной карты", - сказал он.

По его словам, у украинской стороны есть четкая логика последовательности шагов и гарантий, которую на предыдущей встрече глава МИД РФ Сергей Лавров отказался обсуждать.

Глава МИД Украины отметил, что поднимет два ключевых вопроса - безопасность и гуманитарная сфера. В частности речь будет идти о доступе миссии ОБСЕ по всей территории Донбасса, а также ее выходе на границу.

"Это два приоритета. А для главы МИД Германии это первая встреча: будет возможность посмотреть не только на содержание", - сказал Климкин.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля в Германии. Ее участники обсудят ряд ключевых вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуацию в Украине. На этом мероприятии в 2016 году также состоялись переговоры глав МИД "нормандской четверки".