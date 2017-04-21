Климкин посетит Литву с рабочим визитом 24 апреля

Цель визита - укрепление украинско-литовского стратегического партнерства

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Литовскую Республику с рабочим визитом 24 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"24 апреля с.г. состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Литовскую Республику. Цель визита - укрепление украинско-литовского стратегического партнерства и обсуждение возможностей поддержки Литвой Украины в европейских и евроатлантических структурах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. По их завершению министры проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, глава МИД Украины встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, а также руководством и депутатским корпусом Сеймаса (парламента) Литвы.

Климкин посетит с официальным визитом Грузию 21-22 апреля 2017 года.

