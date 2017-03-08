Климкин встретился с новым советником Трампа по нацбезопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который находится с визитом в Вашингтоне, встретился с новым советником президента США по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Об этом сообщила в среду пресс-служба МИДа.

"Министр Павел Климкин выразил надежду, что опыт, который генерал-лейтенант Герберт Раймонд МакМастер получил при изучении стратегии гибридной войны РФ в Украине по поручению командования армии США, дает ему возможность в полной мере понять вызовы, с которыми сталкивается Украина. Министр также отметил необходимость дальнейшего углубления украинско-американского сотрудничества в вопросах безопасности", - сказано в нем.

Встреча состоялась сразу после того, как Макмастер был утвержден на должность советника президента по национальной безопасности комитетом Сената по делам вооруженных сил.

Президент США Дональд Трамп выбрал Макмастера на эту должность в прошлом месяце после того, как отправил в отставку его предшественника Майкла Флинна за то, что тот дал вице-президенту Майку Пенсу неточную информацию о своих разговорах с российским послом в Вашингтоне и о том, обсуждали ли они американские санкции в отношении России.

"Голос Америки" отмечает, что Макмастер стал первым офицером на действительной военной службе, получившим пост советника по национальной безопасности, со времен Колина Пауэлла, который, будучи генерал-лейтенантом, занял этот пост на два последние года президентства Рональда Рейгана.