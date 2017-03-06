Климкин встретится с Тиллерсоном в Вашингтоне

Министр иностранных дел Павел Климкин в рамках своего визита в Вашингтон 6-7 марта проведет встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, а также с представителями Администрации и Конгресса.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"6-7 марта министр иностранных дел находится с рабочим визитом в Вашингтоне... Программа визита включает встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, представителями Администрации и Конгресса США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью поездки является продолжение политического диалога между Украиной и США для обсуждения стратегического партнерства между странами как в контексте восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, так и поддержки США продвижения внутренних реформ в Украине.

Напомним, в феврале президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Тиллерсоном. Президент проинформировал госсекретаря США об обострении ситуации на Донбассе.

Также Порошенко пригласил Тиллерсона посетить Украину.