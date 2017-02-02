 

Климкин: забрать Крым от Украины – это то же, что забрать Freedom у House

02 февраля 2017 г. 18:48
Источник: УНИАН
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Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на недоразумение в новой инфографике правозащитной организации Freedom House, где Крым не включен в территорию Украины.

Инцидент глава МИД прокомментировал на своей странице в twitter.

«Забрать Крым от Украины – это то же, что забрать Freedom у House. В эпоху перемен надо менять методологию, а не международное право», – отметил Климкин.

«Уже вскоре буду обсуждать эту ситуацию с руководством Freedom House во время визита в США», – добавил он.

Международная правозащитная неправительственная организация Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека, свое очередное исследование проиллюстрировала картой, на которой Крым не относится к территории Украины.

Организация признает Крым оккупированным, но анализирует ситуацию там с правами человека отдельно от всей другой территории Украины, куда, однако, включает неконтролируемые официальными властями районы Донбасса.

 

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