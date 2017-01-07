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07 января 2017 г. 12:42
Источник: РБК-Украина
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Экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон может баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Daily News.

Сообщается, что многие нью-йоркские члены Демократической партии призывают Клинтон вернуться в политику. Кроме того, ее отношения с нынешним мэром города Биллом де Блазио ухудшились во время избирательной кампании, так как он изначально отказался поддержать ее.

Сообщается, что 8 ноября 2016 года в США состоялись президентские выборы, на них победил республиканец Дональд Трамп, 20 января он вступит в должность. Хиллари Клинтон была сенатором от штата в 2001–2009 годах. После этого она занимала должность госсекретаря США.

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