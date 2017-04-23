КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом за поддержку политики США

Северная Корея предупредила Австралию о возможном ядерном ударе, если Канберра продолжит следовать линии Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает The Gardian, ссылаясь на Новое государственное агентство Северной Кореи (KCNA).

"Если Австралия будет продолжать следовать политике США по изоляции КНДР и останется ударной бригадой американского хозяина, это будет самоубийственным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил КНДР", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, министру иностранных дел Австралии Джулии Бишоп посоветовали "дважды подумать прежде чем в угоду США озвучивать безрассудную критику".

Вероятно имелось ввиду ее недавнее заявление, что ядерная программа Северной Кореи является угрозой, в связи с чем не исключено продление санкций в отношении КНДР.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на помощь Китая в разрешении кризиса с Северной Кореей.

