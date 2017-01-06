 

Команда Трампа обязала покинуть свои должности ряд послов США, назначенных Обамой

06 января 2017 г. 18:17
Источник: Новое Время
102 просмотра

Избранный президент США Дональд Трамп обязал послов, назначенных администрацией Барака Обамы по политическим мотивам, покинуть свои посты до 20 января 2017 года, сообщает Reuters.

По словам посла США в Новой Зеландии Марка Гилберта, распоряжение с пометкой "без исключения" разослано госдепартаментом 23 декабря 2016 года.

"Я покину свой пост 20 января", - добавил посол.

Официальные лица из Госдепартамента и переходной команды Трампа отказались давать какие-либо комментарии по этому вопросу.

В то же время, один из высокопоставленных чиновников республиканской команды уточнил The New York Times, что это является нормальной практикой замены старой команды на новую.

Однако, газета напоминает, что раньше новые администрации были не столь категоричны и разрешали послам, которые были назначены предыдущей властью, оставаться на своем посту в течении нескольких месяцев.

Отметим, что политически назначенные послы не являются карьерными дипломатами, и практически всегда покидают свои посты после прихода к власти новой администрации. 

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа назначена на 20 января 2017 года. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.