Команда Трампа обязала покинуть свои должности ряд послов США, назначенных Обамой

Избранный президент США Дональд Трамп обязал послов, назначенных администрацией Барака Обамы по политическим мотивам, покинуть свои посты до 20 января 2017 года, сообщает Reuters.

По словам посла США в Новой Зеландии Марка Гилберта, распоряжение с пометкой "без исключения" разослано госдепартаментом 23 декабря 2016 года.

"Я покину свой пост 20 января", - добавил посол.

Официальные лица из Госдепартамента и переходной команды Трампа отказались давать какие-либо комментарии по этому вопросу.

В то же время, один из высокопоставленных чиновников республиканской команды уточнил The New York Times, что это является нормальной практикой замены старой команды на новую.

Однако, газета напоминает, что раньше новые администрации были не столь категоричны и разрешали послам, которые были назначены предыдущей властью, оставаться на своем посту в течении нескольких месяцев.

Отметим, что политически назначенные послы не являются карьерными дипломатами, и практически всегда покидают свои посты после прихода к власти новой администрации.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа назначена на 20 января 2017 года.