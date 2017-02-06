Комиссия определила трех кандидатов на должность главы Нацполиции

Комиссия по отбору главы Национальной полиции определила трех кандидатов на эту должность.

Как сообщает пресс-служба МВД, члены комиссии представят на рассмотрение главе ведомства Арсену Авакову кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.

"Процедура отбора учитывала оценку профессионального опыта кандидатов, их мотивации и планов, результаты тестирования и интервьюирования. Комиссия хочет подчеркнуть масштабы и сложность этого отбора, и что были рекомендованы только те лица, которые полностью соответствуют международным стандартам. Вышеуказанные кандидаты имеют, однако, свои сильные стороны в различных областях", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября 2016 года глава Нацполиции Хатия Деканоидзе объявила об отставке со своего поста. Кабмин удовлетворил заявление об отставке 16 ноября.

Согласно приказу МВД, в. а. председателя Нацполиции было назначено Вадима Трояна.

Позже Аваков принял решение провести консультативный конкурс на должность главы ведомств