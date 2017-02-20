Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Американская компания SpaceX провела второй в 2017 году запуск ракеты-носителя Falcon 9 в рамках программы поставок к Международной космической станции.

Напомним, что запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX был отложен за несколько минут до запланированного старта из-за выявленных технических неисправностей.

Планировалось, что примерно через 10 минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 должена была отсоединиться от корабля и вернуться на площадку запуска и приземлиться в Зоне посадки 1.

Сообщается, что приземление прошло удачно.

Новая миссия с поставок на МКС станет десятой в рамках контракта SpaceX с NASA. В ее ходе Falcon 9 FT выведет на орбиту корабль Dragon с 2490 кг груза на борту, в том числе научным оборудованием и провизией.

Кроме того, на станцию будут доставлены метеорологические инструменты SAGE III и STP-H5 LIS.

Также грузовой корабль Dragon доставит на МКС супербактерию Staphylococcus aureus, устойчивую к антибиотикам. В ходе экспериментов на борту станции ученые собираются исследовать мутации микроба, поскольку в условиях космоса можно предсказать, как будет происходить мутация бактерии на Земле.