 

Компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность — Associated Press

11 января 2017 г. 12:47
Источник: Зеркало недели
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Большая часть СМИ не стала публиковать информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" с компрометирующими избранного президента материалами, посчитав их необоснованными.

Агентство Associated Press сообщило, что публикация сведений об избранном президенте США Дональде Трампе, которые собрала Россия, стала публичным испытанием журналистских стандартов во вторник, 10 января.

Отмечается, что через несколько часов после появления слухов о том, что американская разведка проинформировала Трампа о якобы существующем досье, издание BuzzFeed News несмотря на сомнения редактора портала Бена Смита о правдоподобности информации, опубликовало сводку этих утверждений. Сам Смит позже в Twitter пояснил свою позицию тем, что досье было опубликовано, чтобы "американцы могли составить собственное мнение по поводу этих слухов".

В AP отметили, что большинство СМИ не опубликовали данную информацию по причине того, что она не была подтверждена. В свою очередь, сам Трамп назвал "досье" неправдоподобным и "политической охотой ведьм".

Позже WikiLeaks заявили о том, что опубликованные данные вряд ли можно считать достоверными, а стиль документа, опубликованного Buzzfeed News, не вызывает доверия.

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