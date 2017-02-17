Конкретной стратегии по Донбассу у европейцев нет, - Логвинский

В Европе отсутствует единая конкретная стратегия по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в интервью рассказал вице-президент ПАСЕ, народный депутат Георгий Логвинский.

"Конкретной стратегии по Донбассу у европейцев нет. Есть мнение определенной группы лиц. Вплоть до того, что французский депутат, который поехал в Крым на вопрос: "Почему вы не взяли у Украины официальное разрешение на поездку на полуостров, когда об этом вас просил МИД Франции и вы бы въехали туда абсолютно легально?" ответила: "А я в Украину не въезжала, я въезжала в Крым", - заявил Логвинский.

По его словам, как правило, таких радикально настроенных депутатов мало. Однако в европейских политических кругах бытует мнение, что нужно давить на Украину.

"По их версии вопрос Крыма снят, на Донбассе - внутренний конфликт, в Украине произошла революция и дальше все известные нам сказки. Существует другое мнение, о том, что за последние 100 лет мы не знаем ни одного замороженного конфликта, который бы решился. Но сторонники оставить все как есть говорят, мол, так же лучше, так же людей не убивают. В этом плане и существуют первым пунктом выборы. Но по сути это путь легитимизации преступников. Мы стараемся донести европейцам, что это вопрос не сугубо внутренний Украины, но вопрос международной безопасности", - подчеркнул депутат.