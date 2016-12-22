Конкурс на должность госсекретаря Минфина выиграл Евгений Капинус

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22 декабря 2016 г. 18:36
Источник: Зеркало недели

Комиссия не смогла избрать в ходе конкурса резервного кандидата, поскольку основной соперник Капинуса набрал недостаточно баллов.

Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендует Кабинету министров Украины назначить на должность главы Министерства финансов заместителя главы ведомства Евгения Капинуса.

"Мы имеем победителя конкурса – им оказался Капинус", – цитирует "Интерфакс-Украина" заявление члена комиссии Константина Ващенко.

Отмечается, что Капинус набрал 14 баллов по итогам конкурса. Его ближайший конкурент, прошедший в финал конкурса – руководитель патронатной службы Минифина Денис Улютин набрал недостаточно баллов по одной из компетенций, и не может быть рекомендован комиссией в качестве резервного кандидата.

\Отмечается, что Капинус занимает должность заместителя министра с 29 апреля. До этого, он руководил Главной службой соцмально-экономического развития секретариата президента Украины.

В декларации чиновника за 2015 год указаны 207,9 тыс. гривен доходов и 18 тыс. долларов наличных средств.

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы уже избрала госсекретарей для Министерства инфраструктуры (Андрей Галущак), Министерства экономики (Алексей Перевезенцев), Министерства культуры (Ростислав Карандеев), Министерства информационной политики (Артем Биденко), Министерства внутренних дел (Алексей Тахтай), Министерства энергетики и угольной промышленности (Максим Немчинов) и Министерства иностранных дел (Андрей Заяц), Министерства обороны (Александр Дублян) и Министерства по вопросам оккупированных территорий (Сергей Злакоман), Министерства здравоохранения (Наталия Шолойко), Министерства юстиции (Анна Онищенко), Министерства социальной политики (Виктор Иванкевич), Министерства регионального развития (Максим Малашкин).
 

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