Конституционная комиссия создала рабочую группу по статусу Крыма

12 мая 2017 г. 10:48
Источник: Левый берег
27 просмотров

Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 11 мая, сообщает пресс-служба Президента.

Также Конституционная комиссия утвердила персональный состав рабочей группы, в которую вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и народные депутаты - представители парламентских фракций.

Ожидается, что первое заседание состоится 22 мая в 10:00 в зале заседаний Киево-Могилянской академии.

Напомним, Президент Петр Порошенко несколько раз обещал подготовить изменения в Конституцию в части создания крымскотатарской автономии.

В сентябре прошлого года Верховная Рада утвердила рекомендации Президенту, согласно которым в Конституции Украины должна появится Крымскотатарская Автономная Республика вместо Автономной Республики Крым.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.