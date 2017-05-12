Конституционная комиссия создала рабочую группу по статусу Крыма

Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 11 мая, сообщает пресс-служба Президента.

Также Конституционная комиссия утвердила персональный состав рабочей группы, в которую вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и народные депутаты - представители парламентских фракций.

Ожидается, что первое заседание состоится 22 мая в 10:00 в зале заседаний Киево-Могилянской академии.

Напомним, Президент Петр Порошенко несколько раз обещал подготовить изменения в Конституцию в части создания крымскотатарской автономии.

В сентябре прошлого года Верховная Рада утвердила рекомендации Президенту, согласно которым в Конституции Украины должна появится Крымскотатарская Автономная Республика вместо Автономной Республики Крым.