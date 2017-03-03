 

Координатор блокады "Л/ДНР" заявил о намерении перекрыть все сообщения с Россией

03 марта 2017 г. 16:05
Источник: УНИАН
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Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил один из инициаторов акции, второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногородский.

«Мы планируем закрыть автомобильные переходы, но там надо дополнительно подготовиться... Мы будем останавливать товарные партии объемом не менее чем фура. Гражданские лица товары для себя могут возить. Наша задача перекрыть все переходы в страну-агрессор. Сейчас мы решим вопрос с господином Аллеровым (командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров — ред.) о недопущении силового разгона блокады, и будем постепенно расширяться», - сказал Виногородский.

Он отметил, что на сегодняшний день участниками акции установлены два так называемых редута на автомобильных трассах в районе Золотого и в районе Бугаса, где они работают в режиме наблюдения. Аналогичные редуты планируется установить на автодорогах в районе Майорская и Волновахи.

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