 

Кремль назвал новые санкции разрушительными

11 января 2017 г. 17:20
Источник: Интерфакс-Украина
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые группой американских сенаторов новые антироссийские санкции могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб.

"Не хотелось бы гипотетически рассуждать, пока речь идет о некой законодательной инициативе известных сенаторов (США). Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики", - подчеркнул Д.Песков.

По его словам, такие решения "нанесут дополнительный ущерб не только двухсторонним отношениям, но и, я думаю, в плане глобальной экономики, глобального энергорынка". "Возможны определенные негативные последствия и для нашей страны", - добавил Д.Песков.

"Вместе с тем российская экономика, российский энергосектор за последние два года доказал, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая, очень сильная система с изрядным запасом прочности", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"Нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор найдет соответствующие компенсационные меры, чтобы минимизировать возможный ущерб от подобных действий, если это будет реализовано", - убежден Д.Песков.

"Однако очень хочется надеяться на то, что нашим коллегам в Вашингтоне удастся здраво и более трезво взглянуть на ситуацию", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

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