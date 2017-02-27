Кремль об ультиматуме ЛДНР: Виноват Киев

В Кремле прокомментировали ультиматум ДНР и ЛНР о прекращении блокады, обвинив Киев в нежелании урегулировать транспортную блокаду в Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

"В данном случае неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает недоумение", - сказал Песков.

Тем временем в ДНР и ЛНР создали штабы по "национализации" предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление. Именно этим шагом и грозили сепаратисты в случае непрекращения блокады Донбасса.