 

Кремль пообещал ответить на иск Украины в ВТО

13 февраля 2017 г. 16:06
Источник: Корреспондент.net
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Россия применит предусмотренные международным правом способы защиты в связи с иском Украины в ВТО по ограничению транзита через территорию РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в этом случае, так же как и в других аналогичных", – сказал Песков.

При этом представитель Кремля отказался отвечать на вопрос о возможных последствиях иска. "Здесь какие-то эвентуальные (вероятные – ред.) рассуждения вряд ли уместны", – подчеркнул он.

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