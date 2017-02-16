Кремль приказал государственным СМИ говорить меньше хорошего о Трампе - Bloomberg

Один из источников агентства сообщил, что у Путина пояснили распоряжение "падающим интересом аудитории к смене власти в США".

Администрация президента России потребовала от государственных СМИ выпускать поменьше "льстивых" материалов о президента США Дональде Трампе.

Источники отмечают, что в российском руководстве растут опасения, что политика Трампа в отношении РФ будет не такой дружественной, как ранее предполагалось, пишет Bloomberg.

Один из источников агентства сообщил, что у Путина пояснили распоряжение "падающим интересом аудитории к смене власти в США".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся во время саммита "двадцатки" в Германии. Песков отметил, что между лидерами стран может состояться и более ранняя встреча, однако ее дата пока не известна

