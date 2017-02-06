Кремль пытается найти "добровольцев" для отправки на Донбасс - ИС

В Кремле пытаются найти дополнительные человеческие ресурсы для отправки на Донбасс, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.

По данным ИС, руководство ФСБ обратилось к руководителям так называемых "казачьих формирований" России с просьбой найти "добровольцев" для отправки в Украину.

Цель такого решения - доукомплектовать подразделения боевиков, которые несут потери в ходе эскалации конфликта.

Ранее в украинской разведке сообщали, что за второй день противостояния в районе Авдеевки были убиты десять боевиков. При этом отмечалось, что существенные потери в подразделениях и частях 1 АК ВС РФ заставляют командование корпуса принимать меры, направленные на пополнение некомплекта личного состава.