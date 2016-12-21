 

Кремль сравнил убийство посла с "фактическим нападением" на РФ

21 декабря 2016 г. 15:36
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство посла является фактическим нападением на страну которую он представляет, а также сильным ударом по престижу самой Турции.

В частности, об этом он заявил комментируя реакцию президента РФ Владимира Путина на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

"Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла - фактически нападение на страну", - цитирует Пескова проправительственный ресурс РИА Новости.

В Кремле также назвали убийство Карлова ударом по престижу Турции, так как, "любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей…Поэтому это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре".

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