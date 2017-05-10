"Он крепок душой и мечтает пробежать 100-метровку". Разведчику оторвало под Горловкой обе ноги

В харьковском военном госпитале нет выходных и праздников. Здесь врачи ежедневно оказывают помощь военным, получившим ранения в зоне боевых действий на востоке Украины.

У лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко состоялась в харьковском военном госпитале очень cложная встреча.

Олег Ляшко, народный депутат, лидер "Радикальной партии":

Це важкопоранений військовий. Наш герой. Який під Горловкою підірвався на міні. В наслідок цього у нього відірвало дві ноги. У нього складний фізичний стан, але він дуже міцний душею і мріє пробігти ще 100-метрівку. І я впевнений, що так і буде.