"Он крепок душой и мечтает пробежать 100-метровку". Разведчику оторвало под Горловкой обе ноги

10 мая 2017 г. 16:26
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В харьковском военном госпитале нет выходных и праздников. Здесь врачи ежедневно оказывают помощь военным, получившим ранения в зоне боевых действий на востоке Украины.

У лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко состоялась в харьковском военном госпитале очень cложная встреча.

Олег Ляшко, народный депутат, лидер "Радикальной партии":

Це важкопоранений військовий. Наш герой. Який під Горловкою підірвався на міні. В наслідок цього у нього відірвало дві ноги. У нього складний фізичний стан, але він дуже міцний душею і мріє пробігти ще 100-метрівку. І я впевнений, що так і буде.

Олег Ляшко отметил, что в каждый свой приезд в Харьков посещает военный госпиталь и оказывает посильную помощь.

Олег Ляшко, народный депутат, лидер "Радикальной партии":

Обов'язок кожного, не лише політика, обов'язок кожного українця, кожного громадянина надавати допомогу збройним силам, підтримувати наших військовослужбовців, тому що вони захищають наше мирне небо, наше право жити в незалежній країні.

А еще Ляшко очень хочет, чтобы у врачей в военном госпитале было как можно меньше работы.

Видео: 

Разведчику оторвало под Горловкой обе ноги - 10.05.2017

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