Крымские священники попросили отдать им "Херсонес"

Симферопольская и Крымская епархия УПЦ Московского патриархата попросила отдать ей 24 объекта заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.

Об этом в эфире местного телеканала НСТ сказал протоиерей Сергей Халюта, который в 2015 году некоторое время проработал директором музея.

"Мы подготавливаем документы для того, чтобы исполнить закон 327, который от 11 ноября 2010 года «О передаче церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности». То есть сегодня Симферопольская и Крымская епархия исполняет закон Российской Федерации", - сказал он.

Халюта заявил, что все здания и сооружения, которые сегодня находятся на территории Херсонеса – это строения бывшего Владимирского мужского монастыря. Для экспонатов "Херсонеса" он предлагает строить новый музей.

"Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация, на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. Есть концепция развития Национального заповедника Херсонеса Таврического. Она, конечно, находится вне компетенции Симферопольской и Крымской епархии. Но, тем не менее, мы являемся сторонниками и генерируем идею развития Национального заповедника Херсонес Таврический. Это строительство современного музейного комплекса", - сказал священник.

Напомним, в июле 2015 года генеральным директором "Херсонеса" был назначен благочинный Севастопольского округа УПЦ МП Сергий Халюта. Но сотрудники "Херсонеса" отказались работать под началом священника, и Халюта вскоре ушел с должности.

"Херсонес Таврический" был включен в список ЮНЕСКО в июне 2013 года. Херсонесский заповедник находится в центре Севастополя. Он представляет собой развалины древнегреческого полиса, на месте которого позднее существовала византийская колония (V век до н. э. — XIV век н. э.). Регулярные раскопки городища начались в 1827 году.