 

Латвия отгородится от России забором

05 февраля 2017 г. 11:21
Источник: Дело.ua
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На границе Латвии и России установлено уже 23 км забора для препятствования проникновения нелегальных мигрантов, сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк, передает Delfi.lv.

"Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км… Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку", — говорится в сообщении.

В текущем году на оборудование латвийско-российской границы выделено 6.3 млн евро, что, согласно имеющимся планам, позволит оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Позняк.

Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км — те участки, где нет естественных препятствий. Всего на строительство забора планируется истратить 17 млн евро.

 

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