 

Лавров: не собираюсь взывать к совести Климкина

12 февраля 2017 г. 15:05
Источник: Корреспондент
41 просмотр

Общения с главой МИД Украины Павлом Климкиным Лавров не избегает. Об этом он заявил в интервью российских СМИ.

"Я не ухожу от общения с Павлом Климкиным, но такие воззвания к совести, по-моему, просто бессмысленны, потому что украинцы на публичном фронте уже так себя заангажировали, что едва ли смогут "отрулить" назад без сильнейшего нажима со стороны западных спонсоров", - заявил Лавров в эфире программы "Итоги недели" на НТВ, отвечая на вопрос ведущей, может ли он просто позвонить своему украинскому коллеге и призвать прекратить огонь на Донбассе.

Как отметил Лавров, он общался с Климкиным во время встреч в "нормандском формате".

"Помимо четырехстороннего формата всегда есть возможность поговорить с кем-то из участников этих встреч вдвоем. Мы с ним обсуждали этот вопрос. Мы оба исходим из того, что нам нужно преодолеть все эти проблемы. Звонить и взывать к совести - это тратить время", - пояснил министр.

По его оценке, "то, что украинцы, включая Климкина, каждый день публично излагают, говорит о том, что они хотят загнать себя в русофобский угол, откуда невозможно будет выбраться".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.