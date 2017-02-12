Лавров: не собираюсь взывать к совести Климкина

Общения с главой МИД Украины Павлом Климкиным Лавров не избегает. Об этом он заявил в интервью российских СМИ.

"Я не ухожу от общения с Павлом Климкиным, но такие воззвания к совести, по-моему, просто бессмысленны, потому что украинцы на публичном фронте уже так себя заангажировали, что едва ли смогут "отрулить" назад без сильнейшего нажима со стороны западных спонсоров", - заявил Лавров в эфире программы "Итоги недели" на НТВ, отвечая на вопрос ведущей, может ли он просто позвонить своему украинскому коллеге и призвать прекратить огонь на Донбассе.

Как отметил Лавров, он общался с Климкиным во время встреч в "нормандском формате".

"Помимо четырехстороннего формата всегда есть возможность поговорить с кем-то из участников этих встреч вдвоем. Мы с ним обсуждали этот вопрос. Мы оба исходим из того, что нам нужно преодолеть все эти проблемы. Звонить и взывать к совести - это тратить время", - пояснил министр.

По его оценке, "то, что украинцы, включая Климкина, каждый день публично излагают, говорит о том, что они хотят загнать себя в русофобский угол, откуда невозможно будет выбраться".