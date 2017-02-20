Лавров обвинил спецслужбы США в прослушке российского посла

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские спецслужбы прослушивают разговоры российского посла в США Сергея Кисляка.

"Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались, включая его доклады в Москву, о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности", - заявил Лавров.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на представителей Белого дома, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и Кисляк обсуждали санкции в отношении России перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. По данным издания, после разговора "Кисляк был оставлен под впечатлением о том, что санкции будут позднее пересмотрены".

После публикации, 14 февраля, Флинн подал в отставку в связи с обвинениями в закулисных связях с Россией.

Напомним, что в январе Кремль заявил о попытках спецслужб США завербовать российских дипломатов. Лавров утверждает, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на российские объекты.