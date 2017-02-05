Ле Пен начала президентскую кампанию

В воскресенье, 5 февраля, лидер французской крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обратилась с речью к сторонникам в Лионе, которым дала старт своей предвыборной кампании.

Как сообщает "Международное французское радио", Ле Пен выступила перед пятью тысячами сторонников. Во время своей речи она назвала выход Великобритании из Евросоюза и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США предвестниками своего успеха. Кандидат заявила, что исламский фундаментализм и экономическая глобализация угрожают свободе во Франции.

Собравшиеся на митинге крайне правых в Лионе скандировали "Мы у себя дома" и "Марин в президенты".

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года. Пока опросы общественного мнения прочат Марин Ле Пен победу в первом туре: за лидера крайне правых готовы отдать свои голоса около 25% французов. Однако во втором туре, согласно опросам, она проигрывает.

На второе место поднялся независимый кандидат, бывший министр экономики Эмманюэль Макрон (21–22%). Кандидат от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон на фоне скандала вокруг работы его жены Пенелопы помощником депутата может не пройти во второй тур с 18-20% голосов. За ним следует кандидат от социалистов Бенуа Амон, рейтинг которого за неделю вырос примерно на 10 п.п. - до 16–17%. За крайне левого Жан-Люка Меланшона свои голоса готовы отдать около 11% французов.